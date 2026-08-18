“정년 65세 연장”… 현대차 노조, 10년 만에 전면 파업

41일 만의 협상, 별 성과 없이 종료

해고자 복직 문제 등 첨예한 대립

오늘부터 닷새간 파업·상경 투쟁

2026-08-19 B3면

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현대자동차 노동조합(금속노조 현대차지부)이 10년 만에 전면 파업에 나선다. 이미 정년 연장과 해고자 복직 문제 등으로 노사 교섭이 장기화한 데 이어 파업이 강행될 경우, 이미 1조원 이상의 매출 차질이 발생한 기업에 더 큰 부담이 될 전망이다.현대차 노사는 18일 울산공장에서 16차 교섭을 열었으나 합의에 이르지 못했다고 밝혔다. 지난달 8일 15차 교섭 이후 41일 만에 노사가 협상 테이블에 앉았지만 별다른 성과는 없었다. 이에 따라 노조는 19일부터 25일까지 주말을 제외하고 닷새에 걸쳐 추가 파업에 들어간다. 19~20일 각각 4시간 부분 파업에 이어 21일에는 8시간 전면 파업을 벌이고, 주말 이후인 24~25일에도 4시간씩 부분 파업한다. 21일에는 서울 서초구 양재 본사에서 상경 투쟁도 벌인다. 현대차 노조가 전면 파업을 벌이는 것은 2016년 단체교섭 이후 10년 만이다.특히 노사는 정년 연장과 과거 노조 활동 과정에서 불법 행위로 해고된 조합원 복직 등을 두고 첨예하게 대립하고 있다. 노조는 만 60세인 정년을 국민연금 수급 시기와 연계해 최장 만 65세까지 늘릴 것을 요구했다. 이미 현대차는 정년퇴직자를 최대 2년간 재고용하는 제도를 운영하고 있다. 사측은 정치권에서 먼저 협의해야 할 정년 연장을 개별 기업이 먼저 확정하기는 힘들고, 불법 행위로 해고된 조합원을 복직시킬 명분이 없다는 입장이다. 이날 사측은 해고자 복직 문제는 연말에 논의하고, 정년 연장은 법 개정 즉시 보충 협약을 통해 시행 시기를 논의하자고 제안했으나 노조는 거부했다.현대차는 올해 글로벌 통상 환경 악화 등 대외 불확실성 속에서도 하반기 생산 확대와 신차·고부가가치 차종 판매를 통해 수익성을 끌어올릴 계획이었다. 신차 효과를 극대화하려면 출시 초기 충분한 물량을 확보해야 하지만, 파업이 장기화할 경우 생산과 출고가 수요를 따라가지 못할 수 있다. 업계에서는 그간 진행된 노조의 부분 파업과 특근 거부로 현대차의 생산 차질이 4만 2000여대에 이르고 매출 차질도 1조원 이상인 것으로 추산하고 있다.하종훈 기자