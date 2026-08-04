현대차그룹, 워싱턴 사무소장에 국무부 출신 영입

‘美 대관 업무 총괄’ 마이클 클라이네

이미지 확대 마이클 클라이네 현대차그룹 워싱턴 DC 사무소장.

현대차그룹 제공

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현대자동차그룹이 미국 대관 업무를 총괄하는 워싱턴DC 사무소장으로 마이클 클라이네 전 주인도네시아 미국 대사대리를 임명했다고 4일 밝혔다. 주한 미국대사 출신인 성 김 사장(전략기획담당)과 클라이네 소장으로 이어지는 국무부 출신 ‘투톱’ 라인업을 대관 업무 전면에 내세운 모습이다.클라이네 신임 소장은 25년 이상 미 국무부와 무역대표부(USTR)를 거친 아시아·통상 전문가로 주한 미국대사관 경제공사참사관 등을 역임했다. 또 주한 대사관 재임 시절 한미 자유무역협정(FTA) 체결·비준 과정을 지원했다. 이후 USTR에서 한국·일본 통상정책 선임 자문관을 맡으며 동북아 통상 정책 수립을 주도했다.그는 공화당 하원의원 출신인 드류 퍼거슨 전 소장이 지난 5월 개인 사정으로 물러나면서 생긴 공백을 잇게 된다. 이번 인사는 현대차의 대관 전략이 기존 의회 인맥 중심의 로비에서 행정부 정책 자체에 밀착하는 ‘실무형 통상 외교’로 진화했음을 시사한다.현대차그룹은 지난달 미국에서 역대 최고 판매를 기록했지만 도널드 트럼프 행정부의 고율 관세 강화와 공급망 압박 등 실적에 부담을 주는 요인이 산적해 있다. 경쟁사인 도요타는 이스트만 코닥 출신인 스티븐 시콘을, 폭스바겐은 로비 전문가인 안나 슈나이더에게 대관 총괄을 맡겨 총력전을 펼치고 있다.하종훈 기자