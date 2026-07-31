현대차·기아, 칠레 ‘한국의 거리’에 순찰용 전기차 기증

현대차 아이오닉 5·기아 EV5 한인회 기증

“안전한 생활 환경 조성·지역사회 발전 기대”

이미지 확대 현대차와 기아는 칠레 ‘한국의 거리’ 일대의 안전한 생활환경 조성 및 지역사회의 발전을 위해 현대차는 아이오닉 5, 기아는 EV5를 한인회에 기증하기로 했다고 밝혔다. 이레네 갈베즈(왼쪽부터) 현대 칠레 대리점 판매 총괄매니저, 하상욱 칠레 한인회장, 펠리페 사이투아 기아 칠레 대리점 총괄 매니저가 칠레 산티아고에 위치한 한인회관 앞에서 기념 촬영을 하고 있다. 현대자동차그룹 제공

이미지 확대 칠레 산티아고에 위치한 한인회관 앞에서 현지 교민들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 현대자동차그룹 제공

세줄 요약 현대차·기아, 칠레 한국의 거리 순찰차 기증

아이오닉 5·EV5 전달, 야간 치안 보강

교민사회 부담 완화와 지역 안전 강화

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현대자동차와 기아는 최근 지정된 칠레 ‘한국의 거리’ 일대의 안전한 생활 환경을 조성하고 지역사회의 발전을 위해 차량을 기증하기로 했다.31일 현대차그룹에 따르면 현대차는 아이오닉 5을, 기아는 EV5를 칠레 한인회에 기증하기로 했다.칠레 수도 산티아고에 있는 ‘한국의 거리’는 한국 식당과 상점이 밀집해 있어 한류의 인기를 타고 주말이면 많은 현지인이 찾는 곳으로, 교민사회의 노력으로 지난 14일 거리명이 지정됐다.칠레 한인회는 교민사회의 기부금을 바탕으로 민간 경비업체를 통해 ‘한국의 거리’의 야간 순찰을 운영해 왔다. 그러나 야간 순찰에 필요한 재원을 마련하는 데 어려움을 겪고 현지 상인들이 자체적으로 순찰 활동을 하는 것으로 알려졌다.현대차그룹은 이러한 소식을 접하고 칠레 한인회에 순찰용 전기차를 기증하기로 했다. 유지비 부담이 상대적으로 낮은 전기차를 순찰에 활용해 야간 치안 공백을 줄이고 안정적인 지역사회를 운영하는 데 기여할 것으로 보고 있다.현대차그룹은 이전에도 칠레에서 여러 사회공헌 활동을 선보여 왔다. 2010년 칠레에서 규모 8.8의 강진이 발생했을 당시 피해 복구, 이재민 구호 등을 위해 20만달러의 성금을 지원했다. 현대모비스도 지진 피해 차량을 대상으로 순회 정비 서비스를 제공하고 부품 가격을 할인하는 등 피해 지역의 조속한 복구를 지원했다.현대차는 2016년부터 2018년까지 발파라이소 지역에서 환경 개선과 아동 교육을 지원하는 활동을 진행했고, 중형 트럭 마이티 2대를 재활용품 수거 차량으로 개조해 지방정부에 기증했다.2019년부터 2023년까지는 자동차 정비 분야의 전문 인력 양성을 지원했다. 대학 진학 전 학생들이 자동차 정비 분야의 예비 학위 과정을 이수할 수 있도록 교육 프로그램을 지원하고, 정비 실습 시설과 교육 공간을 리모델링해 교육환경도 개선했다.기아는 2023년 산티아고 도심의 노후 공원과 복지시설을 친환경 공간으로 재정비했다. 전기차 충전기를 비롯해 테니스 코트와 미니 골프장, 재활용 소재를 활용한 야외 벤치, 태양광 휴대전화 충전기 등을 설치해 지역 주민들이 이용할 수 있도록 했다.허백윤 기자