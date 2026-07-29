현대차, 임산부 특화 차량 서산시 기증

이미지 확대 임산부 특화 차량

2026-07-29 23면

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현대자동차가 교통약자의 이동 편의를 위한 새로운 사회공헌 프로젝트인 ‘현대 유니버설 솔루션’의 1호 도시로 선정한 충남 서산시에 임산부 특화 차량을 기증했다고 28일 밝혔다.현대차는 전날 서산시청에서 이완섭 서산시장과 전현철 현대차 사업개발＆지속가능경영실장 등이 참석한 가운데 ‘현대 유니버설 솔루션’ 차량 기증식을 가졌다. 서산시는 합계출산율이 전국과 충남 평균을 뛰어넘는 지역으로, 현대차는 전동화 목적 기반 모빌리티(PBV) ST1을 기반으로 한 임산부 특화 차량을 지원하기로 했다. ST1은 전기차 전용 플랫폼 기반으로 적은 소음과 진동, 저상형 차체와 높은 실내 높이, 자동 슬라이드 스텝, 승·하차 시 후측방을 감지하는 인공지능(AI) 안내원 등을 갖췄다. 여기에 조수석 좌석 제거를 통한 유모차 보관 공간, 복부 압박 최소화를 위한 전용 안전벨트, 360도 회전 가능한 신생아 시트와 같은 임산부 맞춤형 사양을 탑재했다.현대차와 서산시는 지역에 사는 임신 16주 이상부터 출산 후 6개월 이내 임산부를 대상으로 이용자를 모집해 9월부터 차량을 투입할 계획이다. ﻿허백윤 기자