중국 BYD, 올해 상반기 판매 1만대 돌파

세줄 요약 상반기 국내 판매 1만1675대 돌파

월간 최다 4652대 기록, 수입차 4위

40·50대 중심 패밀리카 수요 확대

이미지 확대 BYD ‘씨라이언7’. BYD코리아 제공

2026-07-17 B2면

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중국 전기차 브랜드 BYD가 올해 상반기 국내 판매 1만대를 달성했다. 40·50세대가 BYD의 중형 SUV를 ‘패밀리카’로 적극 선택한 것으로 나타났다.16일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 BYD의 올해 상반기 국내 누적 판매량은 1만 1675대로 집계됐다. 지난달에는 BYD의 월간 기준 역대 최다인 4652대를 판매했다.수입자동차 브랜드로는 테슬라, BMW, 메르세데스 벤츠에 이어 4위다. BYD를 구매한 고객은 개인이 88.1%, 법인이 11.9%로 파악됐다.택시나 렌터카 등 상업 목적 구매보다는 개인 구매 비중이 큰 것이다.사회 초년생들이 첫차로 BYD를 선택할 것이란 관측과 달리 구매자 연령대는 40대가 31.8%, 50대가 26.1%로 20대(3.8%)와 30대(15.5%)를 앞질렀다.상반기 가장 많이 팔린 BYD 모델은 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘씨라이언7’(4477대)이었다.하종훈 기자