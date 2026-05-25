고유가·고금리에… 경차 다시 ‘질주’

올해 1~4월 신차 등록 13% 증가

모닝, 작년보다 판매 60% 급증

이미지 확대 기아가 경차 모닝의 연식변경 모델 ‘더(The) 2027 모닝’을 18일 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다고 밝혔다. 사진은 더 2027 모닝 외장 이미지. 2026.5.18

현대자동차·기아 제공

2026-05-26 B2면

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지난해 역대 최저 수준까지 떨어졌던 국내 경차 판매량이 올해 들어 다시 반등할 조짐을 보이고 있다. 고유가와 고물가, 고금리 여파로 차량 구매·유지 비용 부담이 커지면서 소비자들이 다시 경차로 눈을 돌리고 있다는 분석이 나온다.25일 카이즈유데이터연구소에 따르면 올해 1∼4월 경형 승용차(경차) 신차 등록 대수는 2만 8417대로, 지난해 같은 기간 2만 5183대보다 12.8% 늘었다. 지난해 연간 국내 경차 판매량이 전년 대비 24.8% 급감한 7만 4600대로 2012년 관련 집계를 시작한 이래 역대 최소치를 기록한 것을 고려하면 달라진 분위기다.국내 경차 판매량은 2012년 20만 4150대를 기록한 뒤 계속 감소해 2020년 9만 8733대로 10만대 아래로 떨어졌다. 2021년 9월 현대차의 첫 경형 스포츠유틸리티차(SUV)인 캐스퍼가 출시되면서 2022년 판매는 13만 4293대까지 늘었﻿다. 하지만 2024년부터 판매량은 다시 10만대 아래(9만 9211대)로 떨어졌고, 지난해 최저 판매량을 기록했지만 올해 다시 반등세를 타고 있다.경차 판매가 다시 증가하는 원인으로는 중동 사태에 따른 고유가와 자동차 가격 상승, 고금리로 인한 유지비 부담 등이 꼽힌다. 올해 1∼4월 경차 모델별 판매 순위를 살펴보면 기아 레이(EV 포함·1만 7311대)와 기아 모닝(7977대), 현대차 캐스퍼(3058대)가 나란히 1∼3위를 차지했다. 레이와 캐스퍼는 지난해 동기 대비 유사한 판매량을 보인 반면 모닝은 2989대 더 많이 팔리며 59.9% 증가했다. 경차 중에서도 구매 및 유지비 부담이 가장 적은 모닝을 선택하고 있는 것이다.하종훈 기자