‘크랩워크’ 하는 허머 EV… 좁은 K도로서 주차 척척

GMC, 하이엔드 전기차 도전장

이미지 확대 허머 EV SUV

2026-05-12 B4면

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GM의 스포츠유틸리티차(SUV)·픽업트럭 브랜드인 GMC가 11일 ‘허머 EV SUV’를 국내 시장에 출시했다. 국내 시장에서 돌파구가 필요한 GM한국사업장(한국GM)이 ‘크랩워크’(게걸음)와 ‘슈퍼크루즈’ 등 혁신 기술을 앞세워 하이엔드 전기차 시장에 도전장을 낸 셈이다.전기차인 허머 EV는 미국 군용 차량 ‘험비’를 모태로 한 내연기관차 ‘허머’의 정체성을 계승했다. GMC의 플래그십 모델로 최고출력 578마력을 내는 ‘듀얼 모터 기반 전자식 상시 사륜구동 시스템’(eAWD)을 갖췄다. 1회 충전 시 주행거리는 512㎞다.허머 EV의 핵심 기술은 전자식 4륜 조향 시스템이다. 네 바퀴가 함께 조향돼 회전 반경을 줄임으로써 도심의 좁은 골목이나 주차 공간에서 정교한 회전을 구사한다. 크랩워크도 가능하다. 저속 주행 시 뒷바퀴가 앞바퀴와 같은 각도로 회전하도록 제어하는 기능으로 차량이 방향을 바꾸지 않고도 대각선으로 이동 가능하다. 이를 통해 좁은 공간에서 빠져나오거나 험로에서 진행 방향을 세밀히 조정할 때 기동성을 높일 수 있다.‘킹크랩 모드’는 뒷바퀴가 앞바퀴보다 더 빠르게 조향돼 차량 제어력을 유지하면서도 드리프트를 하는 듯한 역동적인 주행감을 제공한다. 차량 앞쪽을 중심축으로 삼아 뒷바퀴를 움직여 마치 컴퍼스로 종이에 원을 그리듯 차체가 땅 위에서 360도 회전하는 정밀 제어가 가능하다. 이 밖에 어댑티브 에어 라이드 서스펜션으로 차량 높이를 약 149㎜ 높여 바위 지형이나 물웅덩이 등 거친 장애물을 쉽게 통과할 수 있다.허머 EV에는 GM의 첨단 운전자 보조 시스템 ‘슈퍼크루즈’가 적용된다. 고속도로 및 주요 간선도로에서 사용 가능하며, 운전자가 전방을 주시한 상태에서 운전대에서 손을 떼고 주행하는 기술이다.허머 EV는 2X 단일 트림으로 출시되며 차량 가격은 2억 4657만원(개별소비세 3.5% 포함 기준)이다.하종훈 기자