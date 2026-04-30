현대차그룹 ‘플레오스 커넥트’…자동차를 스마트폰처럼 쓴다

17인치 화면·AI 비서 기능 탑재

음성 명령 맥락 이해하고 수행

이미지 확대 현대자동차그룹이 공개한 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’.

현대차그룹 제공

이미지 확대 현대차그룹 ‘플레오스 커넥트’를 통해 글레오 AI를 구현하는 모습.

현대차그룹 제공

세줄 요약 현대차그룹, 플레오스 커넥트 공개

17인치 화면·AI 비서·앱 마켓 탑재

그랜저 시작으로 신차 순차 적용

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현대자동차그룹이 차세대 인포테인먼트 시스템 ‘플레오스 커넥트’를 지난 29일 공개했다. 테슬라처럼 17인치급 대형 화면에 주행 정보와 각종 애플리케이션(앱)을 함께 띄우는 차세대 인포테인먼트 시스템으로 인공지능(AI) 비서 기능을 탑재했다. 이에 현대차그룹의 ‘소프트웨어 중심 차량’(SDV) 구현도 속도를 낼 전망이다.현대차그룹은 5월 중 출시되는 ‘더 뉴 그랜저’를 시작으로 앞으로 선보일 현대차·기아·제네시스 신차에 플레오스 커넥트를 차례로 적용할 예정이다. 오는 2030년까지 약 2000만대에 탑재할 계획이다.플레오스 커넥트는 큰 화면과 AI 음성 비서 ‘글레오 AI’, 개방형 앱 마켓을 적용해 차량을 스마트 기기처럼 이용할 수 있다. 운전석 옆 17인치 화면 왼쪽에는 속도와 기어 상태, 각종 경고등, 전비·연비 등 기존 계기판에서 볼 수 있는 기본 주행 정보가 표시된다.화면 오른쪽에는 내비게이션, 음악 영상 등 다양한 앱을 구동할 수 있다. 2개의 앱을 동시에 띄우는 ‘스플릿 뷰’ 기능도 지원한다. 이를 통해 화면 디스플레이에서 차량을 제어하고 길 안내를 받거나, AI 음성 인식으로 명령을 내리고, 외부 앱 서비스를 통해 게임, 웹 검색, 미디어 콘텐츠 감상 등 다양한 경험을 누릴 수 있다.글레오 AI는 챗GPT 같은 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 대화 맥락과 주행 상황을 이해하고 고도화된 음성 인식 명령을 수행한다. 운전자가 “내 자리 통풍 시트 켜줘”라고 말하면, AI가 발화 위치를 인식해 운전석 통풍 시트만 켠다. 조수석 탑승자가 “나도 켜줘”라고만 말해도, 조수석 통풍 시트를 스스로 켠다. “에어컨 끄고, 무드등을 숲속 느낌으로 바꾸고, 라디오 켜줘” 같은 복합 명령도 처리할 수 있다. 또 앱 마켓을 통해 네이버 지도, 유튜브, 스포티파이 등 외부 서비스를 스마트폰 연결 없이 차량 내에서 직접 이용할 수 있다.하종훈 기자