이미지 확대 “왜 제네시스가 더 빠른 건데?”… 페라리도 놀랐다 제네시스는 소속 레이싱팀 ‘제네시스 마그마 레이싱’이 2026 FIA 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC) 개막전인 이몰라 6시간 레이스의 최상위 등급 ‘하이퍼카 클래스’에서 완주했다고 29일 밝혔다. 장시간 벌이는 경기로 출전 차량은 브레이크, 모터, 배터리 등이 상당한 부하를 버텨야 한다. 제네시스 마그마 레이싱팀은 2대의 차량으로 각각 15위, 17위를 차지했으며 경기 도중 페라리팀에서 “왜 저 차가 우리보다 코너에서 빠른지 이해할 수 없다”는 목소리가 잡히기도 했다. 사진은 이탈리아 에밀리아로마냐주 이몰라에서 열린 2026 WEC 개막전에서 제네시스 마그마 레이싱의 GMR-001 하이퍼카가 지난 17일(현지시간) 질주하는 모습.

현대차그룹 제공

2026-04-30 B3면

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제네시스는 소속 레이싱팀 ‘제네시스 마그마 레이싱’이 2026 FIA 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC) 개막전인 이몰라 6시간 레이스의 최상위 등급 ‘하이퍼카 클래스’에서 완주했다고 29일 밝혔다. 장시간 벌이는 경기로 출전 차량은 브레이크, 모터, 배터리 등이 상당한 부하를 버텨야 한다. 제네시스 마그마 레이싱팀은 2대의 차량으로 각각 15위, 17위를 차지했으며 경기 도중 페라리팀에서 “왜 저 차가 우리보다 코너에서 빠른지 이해할 수 없다”는 목소리가 잡히기도 했다. 사진은 이탈리아 에밀리아로마냐주 이몰라에서 열린 2026 WEC 개막전에서 제네시스 마그마 레이싱의 GMR-001 하이퍼카가 지난 17일(현지시간) 질주하는 모습.현대차그룹 제공