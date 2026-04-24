2026-04-24 B1면

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일본 자동차 브랜드 혼다의 국내 판매 법인인 혼다코리아가 한국 진출 23년 만에 자동차 사업을 철수한다고 23일 밝혔다.이지홍 혼다코리아 대표이사는 이날 오후 서울 강남구 코엑스에서 가진 긴급 기자회견에서 “환경 변화와 환율 변동 사정을 종합적으로 고려해 사업 방향을 신중하게 검토해왔다”며 “2026년 말 한국에서 자동차 판매 사업을 종료한다”고 밝혔다. 이 대표는 이어 “사업 환경의 변화 등을 고려해 중장기적인 경쟁력을 확보하기 위해서는 경영 자원을 중점 영역에 집중적으로 투입하는 것이 필수적이라고 판단했다”며 “판매 사업 종료 후에도 유지관리 서비스, 부품 공급, 보증 대응 등 애프터서비스(AS)는 지속하고 고객에게 가능한 한 불편함을 드리지 않도록 책임감 있게 대응하겠다”고 덧붙였다.혼다코리아는 국내 모터사이클 사업은 핵심사업으로 계속 유지할 계획이다. 모터사이클 사업은 지난달까지 42만 600대를 판매하며 국내 시장 점유율 1위를 지키고 있다.혼다코리아는 ﻿국내 수입차 시장 ‘1만대 클럽’을 최초로 달성하며 지난달까지 약 10만 8600대를 판매했다.허백윤 기자