전기차 ‘100만대 시대’… 고유가 충격에 올해 벌써 10만대 팔려

신차 비중 20%대… 시장 주류 부상

2026-04-22 B3면

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미국과 이란 간 전쟁 장기화의 여파로 전기차 보급이 급물살을 타면서 ‘전기차 100만대’ 시대가 열렸다. 올해 보급 속도는 역대 가장 빠르다. 지난해보다 3개월여 이른 4월 중순에 이미 연간 보급 대수 10만대를 넘어섰다.특히 이달 들어 17일 만에 2만 3000여대가 신규 등록했다. 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 고유가 우려가 이어지면서 소비자 선택이 전기차로 빠르게 이동하고 있음을 보여준다.기후에너지환경부는 지난 15일 기준 국내 전기차 등록 대수가 100만대를 돌파했다고 21일 밝혔다. 올해 증가세는 역대 최대치인 22만대를 보급했던 지난해 실적마저 압도하고 있다. 지난해에는 10만대 보급 달성 시점이 7월이었지만, 올해는 4월 중순 이미 같은 수준을 넘어섰다. 신차 중 전기차가 차지하는 비중 역시 처음으로 20%대를 기록하며 시장의 주류로 자리 잡고 있다.기후부는 중동 전쟁에 따른 고유가 불안, 신차 출시 확대, 가격 할인 경쟁, 정부 지원 정책 등이 맞물리며 보급 확대를 이끌었다고 분석했다. 실제 올해 1~3월 말까지 전기차 보급은 8만 3533대였으나, 이달 1일부터 17일까지 2만 3406대가 추가 보급되며 증가세가 더욱 가팔라졌다.수요가 급증하면서 정부와 지방자치단체가 지원하는 전기차 보조금도 빠르게 소진되고 있다. 이에 기후부는 추가경정예산을 통해 보조금 지원 물량을 확대했다. 승용차 2만대, 화물차 9000대를 추가 확보해 올해 전체 지급 규모는 승용차 28만대, 화물차 4만5000대, 승합차 3800대로 늘어났다. 보조금이 소진된 지자체에는 국비를 우선 활용하도록 해 보조금 지원이 끊기지 않도록 할 방침이다.세종 김중래 기자