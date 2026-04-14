추격자 르노, 내년 ‘완전한 SDV’ 차량 나온다

‘레벨2++’ 수준 자율주행 가능성

2028년 부산서 순수 전기차 생산

신차 2029년까지 매년 출시 예정

이미지 확대 니콜라 파리 르노코리아 사장이 14일 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 중장기 비전에 대해 발표하고 있다.

르노코리아 제공

2026-04-15 B4면

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르노코리아가 2029년까지 매년 신차를 출시하고 2028년에는 부산공장에서 전기차를 생산한다. 지난달 출시한 준대형 스포츠유틸리티차(SUV) ‘필랑트’의 인공지능(AI) 기술을 고도화한 소프트웨어중심차(SDV)를 내년에 선보인다.니콜라 파리 르노코리아 대표이사 사장은 14일 서울 용산구 그랜드 하얏트호텔에서 취임 첫 기자 간담회를 열고 이같은 내용의 신차 개발 계획을 공개했다.파리 사장은 “르노코리아는 2029년까지 매년 1종의 신차를 출시하고 신차 개발 기간을 2년 이내로 단축하겠다”면서 “2028년부터는 부산공장에서 차세대 르노 전기차를 생산할 것”이라고 밝혔다. 르노코리아가 자체 전기차를 생산하는 것은 2020년 단종한 SM3 전기차 이후 8년 만이다. 그는 이어 “2027년에는 완전한 소프트웨어 차량인 SDV를 공식 출시하겠다”고 강조했다. 차량 AI와 고도화된 음성 대화가 가능해진다는 의미다. 르노코리아는 구체적인 일정은 밝히지 않았지만 SDV를 기반으로 첨단운전자보조시스템(ADAS)을 강화해 향후 도심과 고속도로에서 운전대에서 두 손을 떼고 주행할 수 있는 ‘레벨2++’ 수준의 자율주행을 선보일 계획이다.프랑스 르노 본사가 공개한 중장기 미래 전략 ‘퓨처레디 플랜’은 2030년까지 르노, 다시아, 알핀 등 브랜드를 통틀어 총 36종의 신차를 출시하는 것이 핵심이다. 현재까지 배정된 22개의 신차 중 16종은 전기차로 확정됐다. 이를 통해 르노 브랜드는 2030년까지 신차의 50%는 전기차, 나머지 50%는 하이브리드로 판매한다는 계획이다. 여기에서 한국 법인은 그룹의 D(중형)·E(준대형) 세그먼트 차량 개발과 생산을 맡는다.하종훈 기자