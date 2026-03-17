금호타이어, 승차감 극대화 ‘크루젠 GT 프로’ 출시…프리미엄 SUV 시장 공략

이미지 확대 금호타이어가 17일 서울 중구 그랜드 하얏트 호텔에서 ‘2026 금호 멤버스데이’ 행사를 개최한 가운데 정일택 금호타이어 대표이사 사장이 ‘크루젠 GT 프로’ 옆에 서있다.

금호타이이 제공

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금호타이어가 스포츠유틸리티차랑(SUV) 전용 프리미엄 브랜드 ‘크루젠’의 기술력을 집약한 ‘크루젠 GT 프로(Pro)를 17일 출시하며 프리미엄 SUV 시장 공략에 나선다.금호타이어 ‘크루젠 GT Pro’는 정숙성과 승차감을 극대화한 컴포트 SUV 타이어로, 국내 SUV 제품 중 유일하게 에너지소비효율등급(RR, 회전저항) 2등급을 획득해 효율성을 입증했다. 특히 전 규격에서 UTQG 트레드웨어 800을 기록, 경쟁 제품 대비 마일리지 성능을 20% 이상 강화하며 경제성까지 잡았다.이 타이어는 미세홈과 확장형 횡 그루브를 적용하여 사계절 안정적인 고속 주행 및 핸들링 성능을 제공한다. 또한 18인치부터 22인치까지 총 53개 크기로 출시돼 국산 및 수입 프리미엄 SUV 차종에 대응 가능하다. 특히 이번 신제품은 전기차 특유의 높은 토크와 고하중을 견디는 내구성을 갖췄고, 노이즈 캔슬러(요철)를 적용, 저소음 성능을 강화해 일반 SUV 사용자는 물론 전기차 사용자들에게도 최적의 주행 환경을 선사할 것으로 기대된다. 금호타이어는 한국시장에서 증가하는 중대형 SUV 및 EV 차량 수요에 대응하기 위해 개발을 시작했고, 국내 도로 특유의 가감속 환경에서도 최상의 성능을 유지하도록 4년간의 테스트를 거친 제품이라고 설명했다.정일택 금호타이어 대표이사(사장)는 “소비자 인기 차종이 세단에서 SUV로 변화하는 자동차 시장 흐름에 맞춰 패밀리 SUV 운전자들이 가장 중요시하는 ‘승차감’과 ‘경제성’을 완벽하게 조화시켰다”고 말했다.하종훈 기자