‘스타 셰프’ 손종원, ‘벤츠 메이트’로… “브랜드 철학 맞닿아”

디지털 콘텐츠·행사 등 브랜드 활동 예정

손종원 “차는 취향 보여주는 존재…특별한 의미”

이미지 확대 메르세데스벤츠 코리아와 ‘메르세데스벤츠 메이트’ 협업을 진행하게 된 손종원 셰프. 메르세데스벤츠 코리아 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

메르세데스벤츠 코리아는 ‘스타 셰프’ 손종원과 브랜드 협업 프로그램 ‘메르세데스벤츠 메이트’를 진행한다고 13일 밝혔다.‘메르세데스벤츠 메이트’는 각자의 분야에서 자신만의 철학과 라이프스타일을 보여주는 인물과의 협업을 통해 메르세데스벤츠가 추구하는 브랜드 가치를 대중들에게 보다 친근하게 전달하기 위해 기획된 프로그램이다.손종원 셰프는 모두 미쉐린 가이드 1스타를 획득한 프렌치 다이닝과 한식 레스토랑을 총괄하며 국내 파인 다이닝 업계를 대표하는 셰프로 평가받고 있다.그는 앞으로 메르세데스벤츠 코리아의 디지털 콘텐츠 제작 및 주요 행사 등 다양한 브랜드 활동에 참여할 예정이다. 특히 일상 속 동반자로서의 메르세데스벤츠 차량의 모습을 다양하게 선보이며 브랜드와 고객 사이의 접점을 넓힐 계획이라고 메르세데스벤츠 측은 설명했다.이상국 메르세데스벤츠 코리아 이상국 디지털·마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 “완벽을 추구하고 고객에게 최고의 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 손종원 셰프의 지향점이 자사 브랜드 철학과 맞닿아 있다”며 “이번 협업이 메르세데스벤츠가 추구하는 브랜드 철학을 더욱 확장하고 서로 영감을 주고받는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다.손종원 셰프는 “자동차는 그 차를 타는 사람의 취향을 잘 보여주는 존재”라며 “하루 대부분의 시간을 레스토랑에서 보내기에 좋아하는 자동차를 직접 운전하며 출퇴근하는 시간은 바쁜 하루 속에서 잠시 숨을 고르고 즐거움을 느낄 수 있는 소중한 순간이기도 해 ‘메르세데스벤츠 메이트’로 함께하게 된 것이 더욱 특별한 의미로 다가온다”고 말했다.허백윤 기자