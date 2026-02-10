현대차, 중국 외 전기차 시장서 BYD에 밀렸다

BYD, 가격 앞세워 작년 판매 142% ↑

현대차, 엔비디아와 협업 확대 기회

2026-02-10

현대자동차그룹이 지난해 중국을 제외한 글로벌 전기차 시장에서 중국 업체 BYD에 추월당해 세계 3위에서 4위로 하락했다. 우리나라 완성차 업계가 하이브리드 차량으로의 다변화, 엔비디아와의 자율주행 관련 협업 등으로 전기차 시장에서의 상대적 부진을 만회할지 관심이 쏠린다.에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치는 9일 보고서에서 지난해 중국을 제외한 글로벌 전기차(상용차 포함) 시장 규모가 전년 대비 26.6% 증가한 약 766만 2000대였다고 집계했다. 이 가운데 BYD가 판매한 전기차는 전년 대비 141.8% 급증한 62만 7000대였고, BYD의 비중국 시장 순위는 2024년 9위에서 지난해 3위로, 점유율은 4.3%에서 8.2%로 상승했다.현대차그룹(현대차·기아)도 지난해 11.8% 증가한 60만 9000대의 전기차를 비중국 시장에서 팔았지만, 판매량 순위는 3위에서 4위로 떨어졌고 점유율도 9.0%에서 7.9%로 하락했다. 비중국 시장에서 전기차 판매 1위는 폭스바겐그룹으로 전년 대비 60.0% 증가한 126만 6000대를 팔았고, 2위는 10.7% 감소했지만 101만대를 판매한 테슬라였다.중국을 포함한 글로벌 전기차 시장에서 BYD는 가격 경쟁력과 자체 배터리 기술을 기반으로 2년 연속 1위를 기록했다. 지난해 2위는 중국 지리자동차였고, 테슬라는 3위로 떨어졌다. 현대차그룹은 2024년 7위에서 지난해 8위로 한 단계 밀려났다.현대차그룹은 지난해 안정적으로 성장했지만, BYD의 해외 저가 시장 개척이 상대적으로 큰 성과를 거뒀다. BYD는 유럽(헝가리·터키), 동남아(태국·인도네시아·캄보디아) 등에서 현지 공장 신설과 증설을 병행했고 상용차와 소형차 라인업을 중심으로 지역별 수요 특성에 맞춰 포트폴리오를 다변화했다.현대차그룹은 전기차 ‘캐즘’(일시적 수요 정체)에 대비해 하이브리드차 라인업 등 포트폴리오를 다양화하고 자율주행과 소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 차세대 기술 역량 강화에 집중하고 있다.엔비디아가 개방형 자율주행 플랫폼인 ‘알파마요’를 강조하는 것도 현대차에는 기회가 될 수 있다. 그간 현대차의 경쟁자인 테슬라가 인공지능(AI) 기반 ‘엔드투엔드’(E2E) 방식으로 자율주행 시장을 선도해왔다면, 엔비디아는 완성차 업체에 알파마요라는 두뇌를 제공하는 방식으로 협업을 확대할 방침이다. 현대차그룹은 엔비디아와 자율주행 협력을 확대하는 동시에 엔비디아와 테슬라에서 모두 경험을 쌓은 박민우 사장을 첨단차플랫폼(AVP) 본부장으로 영입한 바 있다.하종훈 기자