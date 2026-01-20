현대차 시총 100조 첫 터치… ‘피지컬 AI’ 싣고 코스피 질주

‘휴머노이드 로봇’ 상용화 가속

자율주행 ‘로보택시’ 기술 입증

﻿

장중 ‘101조 6622억’까지 치솟아

삼성전자·SK하이닉스 이어 3위

“테슬라에 뒤지지 않는단 인식 확산”

이미지 확대

2026-01-21 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대자동차의 시가총액이 처음으로 장중 100조원을 돌파했다. 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 상용화와 자율주행 로보택시 기술 등을 입증하면서 ‘피지컬 인공지능(AI)’의 선두 기업으로 각인된 효과로 분석된다.20일 유가증권시장에서 현대차는 장 초반 49만 6500원까지 올랐고 시가 총액은 한때 101조 6622억원을 기록했다. 종가는 전 거래일보다 0.21% 하락한 47만 9000원으로 시총도 98조 790억원이었지만, 현대차의 시총이 장중 100조원을 돌파한 것은 1974년 6월 28일 상장 이후 51년 6개월여 만이다. 또 현대차는 전날 LG에너지솔루션을 제치며 삼성전자, SK하이닉스에 이어 시총 3위에 올랐다.지난해 말까지 미국의 수입차 고율 관세 부과로 저평가됐던 현대차 주가가 치솟은 것은 피지컬 AI에 대한 기대감 때문이다. 현대차그룹 계열사 보스턴다이내믹스는 이달 초 CES 2026에서 휴머노이드 ‘아틀라스’를 선보이며 2028년부터 미국 공장의 생산 현장에 투입한다고 밝혔고, 보스턴다이내믹스의 높은 미래 가치가 현대차 주가에 반영됐다. 또 현대차그룹의 합작법인 모셔널은 올해 말 라스베이거스에서 레벨4 수준의 무인 자율주행 서비스를 상용화할 계획이다. 미국 웨이모 등이 선점한 로보택시 주도권 다툼에 참전하는 것이다.현대차그룹의 인재 영입 행보도 피지컬 AI 기업으로의 도약에 힘을 실었다. 현대차그룹은 엔비디아 부사장 출신 박민우 박사를 첨단차플랫폼(AVP) 본부장으로 전격 영입했고 지난 16일에는 테슬라에서 자율주행 시스템 오토파일럿과 휴머노이드 로봇 옵티머스 개발을 총괄한 밀란 코박을 현대차그룹의 자문역으로 선임했다. 정의선 현대차그룹 회장도 CES 현장에서 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO), 퀄컴 아카시 팔키왈라 최고운영책임자(COO) 등을 만나며 협력 가능성을 타진했다.다올투자증권은 이날 현대차 목표 주가를 기존 47만원에서 64만원으로 대폭 상향했다. 유지웅 다올투자증권 연구원은 “3년 후 휴머노이드 로봇을 자동차용 공장에 적극 투입할 수 있는 곳은 테슬라와 현대차그룹이 유일하다”고 평가했다.이호근 대덕대 미래자동차과 교수는 “현대차가 자율주행 등 미래 기술에 대해 테슬라보다 생각보다는 많이 뒤지지 않았다는 인식이 확산했고 테슬라처럼 미래 가치를 지속해 반영하는 홍보나 마케팅 전략을 펼친다면 괄목할 성장세를 당분간 유지할 수 있을 것”이라고 평가했다.하종훈·이승연 기자