KGM, 차세대 픽업트럭 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)로 확정…플래그십 모델 공개

이미지 확대 KG모빌리티가 차세대 픽업으로 개발해 온 프로젝트 ‘Q300’의 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)’의 외관 이미지.

KG모빌리티 제공

이미지 확대 KG모빌리티가 차세대 픽업으로 개발해 온 프로젝트 ‘Q300’의 공식 차명 ‘무쏘’(MUSSO)’의 앞쪽 이미지.

KG모빌리티 제공

이미지 확대 KG모빌리티 차세대 픽업 ‘무쏘’의 후면 이미지.

KG모빌리티 제공

KG모빌리티(KGM)가 프로젝트명 ‘Q300’으로 개발해 온 차세대 픽업트럭의 공식 차명을 ‘무쏘(MUSSO)’로 확정했다고 26일 밝혔다. 차명과 브랜드명을 동일하게 적용해 브랜드 정체성을 강화하고자 한 것이다.이번에 공개된 무쏘는 KGM이 픽업 브랜드 경쟁력 강화를 위해 지난 1월 출시한 ‘무쏘’ 픽업 통합 브랜드를 대표하는 플래그십 모델이다.무쏘는 정통 오프로드 스타일을 강조한 외관 디자인을 적용했다. 강인한 스퀘어 타입의 프론트 범퍼와 라디에이터 그릴, 역동적인 측면 캐릭터 라인과 볼륨감 있는 차체를 통해 픽업 본연의 역동적 이미지를 더욱 강조했다.KGM은 여기에 전면 디자인에 차별성을 더하는 ‘그랜드 스타일 패키지’를 선택 사양으로 운영해 야외부터 도심 주행까지 아우르는 폭넓은 선택지를 제공한다는 방침이다. 도심 주행 환경에 어울리는 웅장한 ‘어반 스타일’의 이미지를 강조한 패키지다. KGM은 이 차량을 내년 1분기 중 출시할 예정이다.KGM 관계자는 “무쏘는 일상과 아웃도어 환경을 모두 고려한 디자인을 적용해 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있도록 개발했다”며 “강인함과 실용성을 기반으로 차별화된 픽업 경험을 제공할 것”이라고 말했다.하종훈 기자