정몽구재단 탄소중립 대통령 표창

2025-12-25 27면

현대자동차 정몽구재단은 지난 23일 열린 ‘탄소중립 녹색성장 이행 성과공유회’에서 대통령 표창을 받았다고 24일 밝혔다. 이번 표창은 재단이 2023년 11월 출범한 ‘그린 소사이어티’를 통해 기후테크 연구개발 성과를 사업화해 산업 현장과 연결하고, 민·관·학 협력의 기후테크 생태계를 조성한 공로를 인정받은 것으로 평가된다.하종훈 기자