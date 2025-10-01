‘슈퍼크루즈 신차’로 철수설 진화 나선 한국GM

‘손 떼고 차선 변경’ 차량 연내 출시

북미·중국 시장 이어 3번째로 적용

100억 들여 2만 3000㎞ 정밀지도 구축

이미지 확대 슈퍼크루즈 핸즈프리 주행 상태에서 자동 차선 변경 기능이 작동하는 모습.

한국GM 제공

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

GM한국사업장(한국GM)이 연내에 국내 최초로 핸즈프리(손이 필요 없는) 운전자 보조 시스템 ‘슈퍼 크루즈’를 적용한 신차를 출시한다. 최근 임금 협상 타결과 첨단 주행 기술을 계기로 ‘한국 철수설’을 불식하고 반등의 계기가 될지 주목된다.한국GM은 1일 “슈퍼 크루즈를 올해 출시 예정인 캐딜락 모델에 최초로 적용할 계획”이라고 밝혔다. 슈퍼 크루즈는 정밀 지도를 기반으로 카메라, 레이더, 위치정보시스템(GPS)을 활용한 첨단 주행 기술이다. 기존의 운전자 보조 시스템은 운전자가 운전대를 잡고 있어야 하지만, 슈퍼 크루즈는 양손을 자유롭게 놓아도 차량이 스스로 차선을 유지하거나 바꾸고 속도를 조절할 수 있다. 단, 시야는 전방을 주시해야 한다. 국내 다른 완성차 업체들은 운전자가 운전대에 손을 올리는 방식으로 전방 주시 여부를 확인하지만, 슈퍼 크루즈는 운전자의 눈, 머리 방향을 추적해 시선을 감지한다.GM이 슈퍼 크루즈를 도입한 것은 북미, 중국에 이어 한국이 세 번째다. 한국GM은 약 100억원을 투입해 2만 3000㎞ 규모의 정밀지도 등 인프라를 구축했다고 밝혔다. GM은 올해 캐딜락을 시작으로 다른 브랜드로 확대 적용을 검토하고 있다.한국GM이 기술력을 강조하는 건 지난 2년간 주력 모델의 완전 변경(풀체인지) 신차가 부재하고 철수설까지 겹치면서 내수 판매가 악화한 탓이다. 한국GM의 올해 1~9월 내수 판매량은 1만 1785대로 지난해 같은 기간보다 38.7% 감소했다.한국GM이 최근 임금 및 단체협약을 마무리 지은 것은 긍정적 신호다. 지난달 노사가 타결한 잠정 합의안에는 내수와 수출 시장에서 입지를 보호하기 위한 2028년 이후의 생산계획 등을 포함하기로 했다. 한국GM이 산업은행과 협의한 시한인 2028년 이후에도 사업을 계속하겠다는 의지를 보인 것이다. 다만 이호근 대덕대 미래자동차과 교수는 “철수설을 불식하고 반등하려면 2027년 트레일블레이저 부분 변경 모델 생산 같은 지속가능한 계획을 제시하고 GM을 미국 기업으로 인식하는 국내 소비자의 마음도 돌려야 한다”고 했다.하종훈 기자