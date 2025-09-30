현대모비스, K-車반도체 동맹 구축… “2030년 국산화율 10% 이상 목표”

기업·연구기관 23곳과 포럼 개최

“중장기 표준·공용화로 규모 확대”

현대모비스 주도로 20여개 기업과 연구기관이 차량용 반도체 생태계 확장과 경쟁력 강화를 위해 힘을 합친다. 이는 민간 주도의 첫 국내 차량용 반도체 협력으로, 핵심 반도체 국산화와 국내 차량용 반도체 산업 육성에 기여할 것으로 기대된다.현대모비스는 29일 경기 성남시 더블트리 바이 힐튼 서울 판교 호텔에서 ‘제1회 현대모비스 차량용 반도체 포럼’(ASK)을 개최했다. 23개 기업과 연구기관이 참여했으며 삼성전자, LX세미콘, SK키파운드리, DB하이텍, 글로벌테크놀로지, 동운아나텍, 한국전기연구원 등이 이름을 올렸다. 차량용 반도체 시장은 연평균 9%의 성장률로, 2030년에는 1380억 달러(200조원) 규모로 확대될 것으로 전망된다.이규석 현대모비스 사장은 “독자적 반도체 설계 역량을 확보하는 동시에 팹리스 및 디자인 하우스와 공동 개발을 추진하고, 주요 파운드리와도 협력을 확대할 계획”이라며 “현재 5% 이하인 반도체 국산화율을 2030년 10% 이상으로 올리는 게 목표”라고 말했다. 이 사장은 “단기적으로는 기존 정보통신(IT) 분야의 반도체 기업들이 모빌리티 분야로 진출하도록 장려하고, 중장기적으로는 표준화·공용화를 통해 규모를 키우려 한다”고 강조했다.하종훈 기자