현대차·기아, 탄소 배출 22% 줄인 타이어 스틸벨트 개발 성공

이미지 확대 현대자동차그룹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대자동차·기아가 이산화탄소를 배출량을 획기적으로 줄인 타이어 스틸벨트 개발에 성공했다고 23일 밝혔다.현대차·기아는 2045년 탄소중립 실현을 목표로 전 밸류체인에 걸쳐 탄소 배출을 저감하기 위한 각종 기술 개발에 공을 들이고 있다. 특히 현대차·기아는 2023년 현대제철, HS효성첨단소재, 한국타이어앤테크놀로지 등과 공동 연구 체계를 구축하고 세계 최고 수준의 탄소 저감 타이어 스틸벨트 개발에 돌입했다.스틸벨트는 타이어 고무층 내부에 삽입하는 철선 부품이다. 타이어 하중을 지탱하고 비틀림과 변형을 최소화하는 핵심 부품으로, 주행 안전성과 내구성을 향상시킨다. 이에 따라 현대차·기아는 협력사들과의 공동 연구 체계를 기반으로 재활용 철 스크랩 소재와 전기로를 활용한 탄소 저감 스틸벨트 개발에 성공했다.기존 스틸벨트의 경우 철광석을 고로에 녹여 제작한다. 반면 탄소 저감 스틸벨트는 철 스크랩 등 재활용 소재를 80% 이상 사용한다. 이를 통해 생산 과정에서의 탄소 배출량을 기존보다 22% 줄일 수 있다. 이는 차량 1대당 약 3㎏ 이상의 탄소 배출량을 줄이는 효과로 연간 참나무 한 그루의 탄소 흡수량과 유사한 수준이다.특히 탄소 저감 스틸벨트는 재활용 소재에 최적화한 특수 열처리 가공 기술을 적용해 최고급 강성인 UT급의 성능을 구현한다. 가혹한 운행 환경에서도 안정적인 주행성과 조향성 확보가 가능하다. 현대차·기아는 향후 출시하는 신차에 탄소 저감 스틸벨트를 적용한 타이어를 탑재할 계획이다.하종훈 기자