현대차, 고성능 브랜드 N 10주년 기념 아카이브 개소… 2030년까지 7종 이상 출시

이미지 확대 현대차 ‘N’의 역사를 한눈에 지난 18일 경기 의왕시 N 아카이브에서 열린 ‘N 10주년 기념 미디어 초청행사’에 다양한 현대차 고성능 브랜드 ‘N’ 차량이 전시돼 있다.

현대자동차는 지난 18일부터 이틀간 경기 의왕에 있는 N 아카이브에서 고성능 브랜드 N 출범 10주년 기념식을 열었다고 19일 밝혔다. 현대차는 N의 차종을 5년 내 7개 이상 늘려서 ‘글로벌 고성능 대중 브랜드’로 성장시키겠다는 방침이다.박준우 현대차 N매니지먼트 상무는 “2030년 10만대를 판매하겠다는 목표를 세웠다”고 말했다.현대차는 2015년 9월 IAA 프랑크푸르트 모터쇼에서 ‘N 2025 비전 그란 투리스모’를 공개하며 고성능 브랜드 N을 출시했다. 이후 국내에서 벨로스터N을 시작으로 코나N, 아반떼N, 아이오닉5N 등 5개 차량을 출시했다.현대차는 특히 N 10주년을 기념해 N 역사를 모은 공간인 ‘N 아카이브’를 공식적으로 개소했다. N 아카이브에서는 WRC, TCR 등 국내외 모터스포츠 대회에 출전한 차량을 비롯해 고성능 기술 연구개발 차량인 롤링랩, 양산차 등이 보관된다. 현대차는 N의 시작을 알린 N 2025 비전 그란투리스모와 2019년 WRC 제조사 종합 우승을 차지한 i20 랠리카 등 50대의 차량을 보관하고, 보관 차량 수를 지속해 확대할 예정이다.현대차는 N 아카이브에서 차량과 부품을 보관하는 동시에 모든 차량이 장기적으로 주행할 수 있도록 유지·보수할 계획이다. 현대차는 오는 27일부터 올해 12월 28일까지 주말마다 예약 고객을 대상으로 N 브랜드와 공간 소개,차량 관람으로 구성된 도슨트 투어를 운영한다.현대차는 N 브랜드 10주년을 기념해 내년 상반기 서비스 출시 예정인 국내 최초의 고성능 라이프스타일 멤버십 프로그램 ‘디 엔수지애스트’도 공개했다. 이는 가입 회원을 대상으로 주유와 충전,세차,필름·랩핑 등 차량 관리와 서킷 및 카트 주행 등 라이프스타일 콘텐츠를 제공한다.하종훈 기자