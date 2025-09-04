현대차·기아, 8월 美서 월간 기준 최다 판매…친환경차가 견인

관세에도 호실적…현대차 11.3％·기아 10.4％↑

美 전기차 보조금 종료 이전 선수요·하이브리드 선호

현대자동차·기아가 지난 8월 미국 시장에서 월간 기준으로 역대 최대인 17만 9455대를 판매한 것으로 집계됐다. 친환경 차가 판매 실적을 견인했으며, 미국의 전기차 보조금 종료 이전 선수요가 몰린 것으로 분석된다.4일 현대차그룹에 따르면 현대차(제네시스 포함)는 지난달 미국 시장에서 전년 동월 대비 11.3% 증가한 9만 6448대를 판매했다. 제네시스는 7.3% 증가한 7952대가 팔렸다. 같은 기간 기아는 10.4% 증가한 8만 3007대를 판매했다.특히 친환경차 판매 증가가 두드러졌다. 두 회사의 친환경차는 전년 동월 대비 51.8% 늘어난 4만 9996대가 팔렸다. 전체 차량 중 친환경 차 비중은 27.9%로 역대 최고치다. 하이브리드(HEV)는 59.1% 증가한 3만 3894대, 전기차는 38.5% 증가한 1만 6102대가 팔렸다.하이브리드와 전기차 모두 각각 역대 월간 최다 판매 기록이다. 현대차의 경우 하이브리드 차량은 전년 대비 46% 증가한 1만 8841대가 팔렸다. 전기차는 64.3% 증가한 1만 590대를 판매했다. 하이브리드 모델 중에선 아반떼(미국명 ‘엘란트라’)가 전년 대비 149.6% 증가한 4581대가 팔렸다. 전기차에서는 아이오닉5가 7773대를 판매하며 높은 판매량을 기록했다.기아는 하이브리드차 판매량이 79.2% 증가한 1만 5053대를 기록했다. 전기차는 6.4% 증가한 5512대를 판매했다. 스포티지 하이브리드 모델이 81.1% 증가한 8082대가 팔렸으며, 전기차 중에선 EV9이 2597대로 높은 판매고를 나타냈다.판매 상위 모델은 RV,SUV 모델이 차지했다.현대차에서는 투싼(1만 7954대), 팰리세이드(1만 5560대)가 판매 1,2위를 차지했다. 세단인 아반떼는 1만 5282대가 팔리며 3위를 차지했다.기아에서는 스포티지(1만 8023대)가 가장 많이 팔렸다. 텔루라이드(1만 2177대)는 3번째로 판매량이 많았다. 세단 K4는 1만 2091대가 팔리며 2위를 기록했다. 제네시스에서도 GV70(3459대), GV80(2630대) 등 SUV 모델의 판매량이 많았다.현대차·기아의 판매 호조 배경으로 최대 7500달러인 미국의 전기차 보조금이 이달 말 종료되기 전 미리 전기차를 사놓자는 선수요가 몰린 것과 더불어 대기수요가 여전히 남아 있다는 것으로 분석된다. 미국 소비자들은 가격과 금리에 민감한 만큼 금리 인하 기대감과 인센티브 확대가 맞물리면서 수요가 늘어났다. 여기에 꾸준한 하이브리드차 선호 추세도 한몫했고 도널드 트럼프 행정부의 관세 부과에도 현대차그룹이 차량 가격을 올리지 않은 것도 영향을 줬다.하종훈 기자