불꽃 튀는 수입차 판매 레이스…중장년 태운 ‘대형 세단’ 풀 액셀

작년 부진 딛고 고공 행진

신차 출시 하이브리드 수요 효과

BMW 시장 점유율 27% 1위 질주

디지털 기능 강화 ‘7시리즈’ 인기

2위 메르세데스 벤츠 ‘절치 부심’

준대형 E클래스 판매 42% 증가

올해 국내 자동차 시장에서 수입 자동차가 지난해의 부진을 딛고 고공행진을 하고 있다. 대형과 준대형 세단에서 꾸준한 성장세를 보이는 데다 전기차 신차 효과, 하이브리드차 수요 등이 복합적으로 작용한 덕분이다. 시장을 이끌며 주목할만한 주요 브랜드 차량에 관심이 쏠린다.1일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 올해 1~7월까지 수입차 브랜드 차량 판매량은 16만 5210대로 지난해 같은 기간보다 11.9% 증가했다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 내수 시장에서 수입차가 차지하는 비중도 17.1%로 전년(15.8%)보다 늘었다.2023년부터 2년 연속 수입차 판매량 1위를 차지한 BMW는 올해 1~7월에도 지난해 같은 기간보다 7.9%가 증가한 4만 4770대를 판매해 수입차 시장 점유율 27.1%로 선두다. 상반기 주목할 만한 신차는 없었지만 다양한 차종이 고르게 많이 팔렸다. 특히 BMW의 대형 세단인 7시리즈가 올해 7월까지 누적 판매 기준으로 총 3406대 팔려 전년 동기(2838대) 대비 20.0% 늘었다. 수입 프리미엄 플래그십 세단 부문 1위다. 중장년층이 선호하는 7시리즈가 약진한 배경은 강인한 외형과 넓은 공간 외에도 디지털 기능에 능숙한 중장년층이 많아졌고, 7시리즈 뒷좌석 천장에서 펼쳐 내려오는 31.3인치 시어터 스크린(온라인동영상서비스 플랫폼 내장)도 한몫했다. BMW는 1~7월 ‘컴팩트 세그먼트’(소형차)에서도 총 4247대를 판매해 1위를 지키고 있다. BMW는 지난 7월 뉴 1시리즈 및 뉴 2시리즈 그란 쿠페를 국내에 출시하며 컴팩트 세그먼트 주요 라인업을 완전 변경 모델로 새롭게 재편했다.BMW의 가장 큰 경쟁자이자 수입차 2위인 메르세데스-벤츠는 절치부심하고 있다. 벤츠의 1~7월 판매량은 3만 7047대로 지난해보다 7.8% 증가했지만 점유율은 22.4%로 BMW와의 격차가 좁혀지지 않고 있다. 하지만 벤츠의 준대형 세단 E클래스는 올해 7월까지 지난해(1만 412대)보다 41.9% 증가한 1만 4778대를 팔아 BMW5 시리즈를 제치고 테슬라 모델Y에 이어 수입차 베스트셀링 모델 2위에 올랐다. E클래스로는 상반기에 고성능 차량 메르세데스-AMG E 53 하이브리드 4MATIC+가 출시됐으며, 8월에는 E 405 4MATIC AMG라인과 E200 AMG라인 등 더욱 스포티한 감성의 신규 트림 2종을 추가로 출시해 BMW를 긴장하게 했다. 벤츠의 GLC 모델도 올 7월까지 4718대를 팔아 수입차 베스트셀링 모델 4위에 올랐다. 벤츠는 마이바흐 역사상 가장 스포티한 모델인 마이바흐 SL 680 등 다양한 야심작을 내놓으며 반격에 나선다.수입차 업계 3위인 전기차 브랜드 테슬라는 올해 들어 전년 동기 대비 32.4% 성장한 2만 6569대를 판매했다. 테슬라는 올해 기존 모델Y를 부분 변경한 ‘뉴 모델Y’(주니퍼)를 출시해 승승장구하고 있다. 지난 7월까지 모델Y의 판매량은 1만 7283대로 업계 1위다. 모델Y는 리튬인산철(LFP) 배터리를 탑재한 5000만원대 저가형 모델이 나오면서 판매량이 늘었다. 2023년 중국에서 생산한 모델Y RWD(후륜구동 모델)이 나온 데 이어 올해는 부분 변경 모델까지 나오면서 성장세에 속도가 붙고 있다.4위인 렉서스도 전년 대비 19.0% 늘어난 8963대를 팔아 약진했다. 지난해까지 3년 연속 두 자릿수 성장세를 기록한 렉서스가 국내에서 판매하는 자동차의 99%는 하이브리드 차량이다. 전기차 ‘캐즘’(일시적 수요 정체)에 따른 하이브리드 열풍의 수혜자가 ‘하이브리드 명가’ 렉서스인 셈이다. 1~7월 3752대를 판 대표 세단 ES300h뿐 아니라 중형 SUV NX350h(2321대 판매) 등 다양한 라인업으로 승부하고 있다.지난해 4위였으나 올해 들어 렉서스에 밀려 5위를 달리는 볼보는 지난해보다 9.5% 줄어든 7782대를 판매했지만 역전을 노리고 있다. 볼보의 전기차 판매는 1009대로 지난해 같은 기간(325대)보다 3배 이상 성장했고, 이 가운데 올해 출시한 소형 전기 SUV EX30은 4000만원대의 가성비로 980대 팔리며 인기를 끌고 있다. 볼보는 최근 편의성과 안전성을 강화한 플래그십 세단 S90과 중형 SUV인 XC60을 출시해 렉서스에 도전하고 있다.포르쉐와 아우디의 6위 경쟁도 치열하다. 포르쉐는 7월까지 지난해보다 48.1% 늘어난 6777대를, 아우디는 36.4% 늘어난 6169대를 판매했다. 포르쉐의 전기 스포츠세단 타이칸과 고성능 모델인 타이칸 4S는 1억 2000만원이 넘는 가격에도 지난해의 2.9배, 4배인 352대와 662대가 팔렸다. 아우디가 올해 상반기에 출시한 전기 SUV Q4 45 e-트론도 1551대가 팔리며 수입 전기차 시장의 상위권을 유지하고 있다.하종훈 기자