현대모비스, 반도체·로보틱스 사업 진출…“미래 성장 기회 잡겠다”

디스플레이·SDV 솔루션 등 선도 기술 라인업 구축

“핵심부품 비계열 매출 비중 확대…2033년 40%”

이미지 확대 이규석 현대모비스 사장이 27일 서울 여의도 페어몬트 호텔에서 열린 ‘2025 CEO 인베스터 데이’ 발표자로 나서 회사 미래 성장 전략과 구체적인 실행 계획을 발표하고 있다.

현대모비스 제공

현대모비스는 27일 신성장 먹거리 창출을 위해 차량용 반도체와 로보틱스 시장에 본격 진출한다고 밝혔다. 모빌리티 시장의 새로운 패러다임을 주도하는 신규 비전을 구체화하고 전동화, 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 분야 선도 기술 확보를 이어간다는 계획이다.이규석 현대모비스 사장은 이날 서울 영등포구 페어몬트 호텔에서 ‘2025 CEO 인베스터 데이’를 열고 “신성장 먹거리인 두 분야에서 미래 성장 기회를 포착하고 핵심 역량을 조기에 확보할 방침”이라고 말했다.차량용 반도체 개발은 시스템 반도체와 전력 반도체 ‘투트랙’으로 이뤄진다. 시스템 반도체 분야에서는 소프트웨어중심차(SDV) 제어에 필요한 네트워크 기능을 하나의 칩에 통합한 ‘통신용 시스템 온 칩(SoC)’, 배터리 안정화에 필요한 ‘배터리 모니터링 반도체’(BMIC)의 설계 역량 확보에 나선다.전력 반도체의 자체 설계와 양산에도 속도를 낸다. 독자 역량 확보 시 차세대 구동 시스템 경쟁력을 한층 강화할 수 있다고 현대모비스는 기대했다. 아울러 완성차, 팹리스(반도체 설계 전문회사), 파운드리(반도체 수탁생산) 업체로 이어지는 국내 생태계 구축이 중요하다고 보고 다양한 업체와 파트너십을 맺을 계획이다.로보틱스 분야에서는 로봇 동작을 제어하는 구동 장치인 ‘액추에이터’ 시장에 진출할 계획이다. 액추에이터는 모터, 감속기, 제어부로 구성되는데 차량의 전자식 조향 장치와 기술적인 유사성이 크다는 설명이다. 현대모비스는 로봇 액추에이터를 시작으로 센서, 제어기, 핸드 그리퍼(로봇 손) 등으로 사업 확장을 검토할 예정이다.현대모비스는 전동화, 전장, SDV 등 모빌리티 경쟁력 강화에도 나선다. 먼저 세계 최초로 홀로그래픽 광학 필름을 적용한 윈드쉴드 디스플레이 기술을 개발해 2029년쯤 시장에 선보일 계획이다.SDV와 관련해선 전기·전자 제어 솔루션 역량을 토대로 다양한 차종에 적용할 수 있는 표준화 플랫폼을 개발 중이다. 2028년 이후 본격적인 사업화에 나설 방침이다. 전동화 분야에서는 배터리 화재 우려를 해소하기 위해 셀 사이 내화 패드를 삽입한 격실 구조와 내열·내화성 소재를 적용해 열 전이를 완전히 차단하는 배터리 시스템을 개발 중이다.수익성과 관련해선 지난해 제시한 목표를 유지했다. 2027년까지 연평균 매출 증가율을 8％ 이상으로 끌어올리고 영업이익률 5∼6% 수준을 달성하겠다는 방침이다. 대내외 불확실한 사업 환경에 대비해 전사적 손익 관리 플랫폼을 구축해 수익성 확보에 만전을 기할 방침이다.하종훈 기자