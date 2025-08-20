한국타이어, 창사 최초 9월 중간배당… 975억원 규모

주주 가치 제고…1주당 800원

한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)가 20일 경기도 성남시 판교에 있는 본사 테크노플렉스에서 이사회를 열고 주주가치 제고 목적의 중기 배당정책(2025~2027년) 안건을 결의했다.이날 한국타이어에 따르면 이사회를 통해 이 기간 현재 약 20% 수준의 배당 성향을 최대 35% 수준까지 점진적으로 확대해 나가기로 결정했다. 한국타이어는 이 같은 노력의 일환으로 창사 최초로 중간배당을 시행한다. 배당 금액은 1주당 800원이며 2024년 결산 배당금의 약 40% 수준인 총 975억원 규모다.중간배당 기준일은 다음 달 4일이며 해당 금액은 이사회 결의일로부터 1개월 이내의 날짜인 다음 달 19일 한국타이어 주주들을 대상으로 지급될 예정이다.한국타이어는 지난 3월 개최된 정기주주총회에서 중간배당 도입에 관한 정관변경 승인을 획득한 바 있다. 이번 이사회 결의로 중간배당 지급을 확정함으로써 주주에게 안정적인 현금흐름 제공할 계획이다.한국타이어 관계자는 “우수한 이익 창출 역량을 바탕으로 창출된 재원을 활용한 투명하고 예측 가능한 배당정책을 이어 나갈 것”이라며 “주주와의 신뢰를 구축하고 장기적·지속가능한 성장을 위한 기반을 마련하는 데 만전을 기하겠다”고 약속했다.하종훈 기자