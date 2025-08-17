현대차·기아, 사우디서 잘나가네…상반기 ‘베스트셀러’ 1·2위 석권

엑센트·페가스, 도요타 캠리 제쳐

중동 최초 생산거점 구축해 성장

이미지 확대 현대 ‘엑센트’.

현대차 제공

이미지 확대 기아 ‘페가스’.

기아 제공

현대자동차·기아가 중동 최대 자동차 시장인 사우디아라비아에서 올해 상반기 판매 1, 2위 차량을 배출하며 도요타의 아성에 도전하고 있다.17일 현대차그룹에 따르면 소형 세단인 현대차 엑센트와 기아 페가스는 올해 상반기 사우디에서 각각 1만 9081대, 1만 5528대 팔리며 차종별 누적 판매 1, 2위를 차지했다. 이어 일본 도요타 중형 세단 캠리가 1만 4348대로 3위, 현대차 엘란트라가 1만 3066대로 4위였다. 엑센트는 2023년(3만 1359대)과 지난해(3만 9910대) 2위를 차지한 데 이어 올해 상반기에는 1위로 올라섰다. 소형 세단 비율이 높은 사우디 시장에서 경제성이 뛰어난 현대차·기아의 소형 세단이 호평받고 있다.현대차·기아는 사우디 상반기 브랜드별 누적 판매 순위에서도 나란히 2위와 3위를 기록했다. 현대차(제네시스 제외)는 이 기간 6만 1510대를, 기아는 3만 4649대를 팔았다. 사우디 시장의 최대 라이벌 도요타(11만 8022대)에 이은 것으로 두 브랜드를 합친 현대차그룹의 사우디 판매량은 9만 6159대로, 도요타를 추격하고 있다. 지난해 현대차는 총 13만 17대를 팔아 2년 연속 2위를 차지했고, 기아(6만 3637대)는 전년 대비 판매량을 크게 늘리며 4위(2023년)에서 3위로 뛰어올랐다.현대차는 지난 5월 사우디 국부펀드(PIF)와 협력해 중동 최초의 현대차 생산거점(HMMME)을 구축해 사우디에서의 선전은 계속될 전망이다. 합작생산 법인인 HMMME는 목표대로 내년 4분기 가동 시 연 5만대의 전기차와 내연기관차 생산이 가능하다.하종훈 기자