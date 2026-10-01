팔봉산 오른 김PD, 가로림만서 점박이물범 만났다

세줄 요약 팔봉산 여덟 봉우리 산행과 서해 조망

가로림만서 점박이물범 5마리 휴식 포착

국가해양생태공원·갯벌 가치 재조명

이미지 확대 김PD 드론에 포착된 천연기념물 점박이물범 5마리. 방송화면 갈무리

이미지 확대 국내 제1호 국가해양생태공원이자 유네스코 세계유산인 서산 가로림만. 방송화면 갈무리

이미지 확대 서산 팔봉산 제2봉의 명물 코끼리 바위. 방송화면 갈무리

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천연기념물 점박이물범 5마리가 충남 서산 가로림만 모래톱에서 휴식하는 모습이 포착됐다.마운틴TV ‘김PD의 너만 산이냐 나도 산이다’ 128회에서는 서산 팔봉산 산행과 가로림만 생태 현장을 따라가며 산과 바다가 어우러진 서산의 자연을 소개한다.가로림만은 우리나라 제1호 국가해양생태공원으로 지정된 곳이다. 지난 7월에는 유네스코 세계유산 ‘한국의 갯벌’에 확대 등재되며 생태적 가치를 인정받았다.방송에서 김PD는 해발 361.5m 팔봉산의 제8봉부터 제7·6·5·4봉을 거쳐 주봉인 제3봉까지 오르며 독특한 산세와 기암, 소나무가 어우러진 풍경을 담는다. 능선에서는 가로림만이 한눈에 내려다보인다.제3봉 정상에 오른 뒤 갑작스러운 폭우로 드론 촬영을 마치지 못하고 하산한 김PD는 다음 날 다시 정상에 올라 아침 해와 팔봉산 봉우리들을 촬영했다. 이후 제2봉 코끼리바위와 제1봉을 거쳐 산행을 마무리했다.이어 가로림만을 찾은 김PD는 드론 촬영 중 모래톱에서 쉬고 있는 점박이물범 5마리를 발견했다. 생태계에 영향을 주지 않도록 거리를 유지하며 촬영했으며, 밀물이 들어오자 점박이물범들이 물속으로 이동하는 모습을 담았다.마운틴TV 관계자는 “팔봉산의 여덟 봉우리를 따라가는 산행과 가로림만의 생태 현장을 함께 촬영했다”며 “점박이물범 5마리의 모습을 통해 가로림만의 생태를 생생하게 전달할 것”이라고 말했다.김PD의 너만 산이냐 나도 산이다 128회 서산 팔봉산 편은 오는 3일 오전 9시 30분 마운틴TV에서 방송된다.서울비즈