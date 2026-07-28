농림·임업 분석 신뢰도 높인다… 임업·농업진흥원 협력협의체 출범

세줄 요약 임업진흥원·농업기술진흥원 협의체 출범

시험분석 정도관리로 정확도·신뢰도 강화

상호검증·기술교류·비교시험 추진

이미지 확대 산림청 산하 공공기관인 한국임업진흥원은 지난 27일 한국농업기술진흥원과 함께 ‘시험분석 정도관리 협력협의체’를 출범하고 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국임업진흥원 제공

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농림·임업 분야 시험분석의 정확도와 신뢰도를 높이기 위한 전문 협력 체계가 본격 가동된다.한국임업진흥원은 한국농업기술진흥원과 손잡고 ‘시험분석 정도관리 협력협의체’를 출범했다. 이번 협의체는 양 기관의 시험분석 역량과 품질 관리 체계를 강화하기 위해 마련됐다.정도관리는 시험분석 결과의 정확성과 일관성을 확보하기 위한 체계다. 앞으로 양 기관은 ▲공통 시험항목 상호검증 ▲우수 운영기법 공유 ▲전문인력 기술 교류 등을 추진한다. 특히 정기적인 비교시험을 통해 분석 오차를 줄이고 객관성을 높일 방침이다.향후 양 기관은 운영 성과를 바탕으로 참여 기관을 점차 확대해 농림 분야를 대표하는 분석 품질 협력 체계로 발전시킨다는 구상이다.전향미 한국임업진흥원 임업기술실용화본부장은 “시험분석 결과는 국가 정책과 임·농업인의 생산 활동을 뒷받침하는 핵심 기반”이라며 “이번 협의체 출범을 계기로 분석 결과의 신뢰성을 더욱 높여 나갈 것”이라고 강조했다.