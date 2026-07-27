이마트, 국민행복카드 바우처 결제 카드사 늘린다
수정 2026-07-27 08:02
입력 2026-07-27 08:02
세줄 요약
- KB국민카드 바우처 결제 도입 확대
- 전 점포 5개사 카드 사용 가능
- 복지 바우처 이용 편의 개선
이마트가 정부 복지 바우처 사업 이용 고객의 편의를 위해 국민행복카드 결제 지원을 대폭 확대한다.
이마트는 오는 29일부터 KB국민카드를 통한 국민행복카드 바우처 결제를 새롭게 도입한다고 밝혔다. 이에 따라 이마트와 트레이더스, 노브랜드, 이마트에브리데이 전 점포에서 BC, 삼성, 신한, 현대, KB국민카드 등 총 5개사 카드로 바우처를 사용할 수 있게 된다.
국민행복카드는 정부의 각종 복지 바우처를 이용할 수 있는 통합 카드다. 이마트는 지난 2016년 대형마트 최초로 BC카드와 삼성카드의 결제를 도입한 이후, 올해 4월 신한카드에 이어 7월 현대카드와 KB국민카드까지 순차적으로 제휴를 넓혀왔다.
현재 이마트에서 이용 가능한 바우처는 대표적으로 두 가지다. 보건복지부의 ‘기저귀·조제분유 지원사업’은 24개월 미만 영아 가정을 대상으로 기저귀는 월 9만원, 조제분유는 월 11만원까지 지원한다. 또한 저소득층 만 9~24세 여성청소년을 대상으로 하는 ‘생리용품 지원사업’은 월 1만 4000원의 구매비를 지원한다.
이마트 관계자는 “정부 지원금의 혜택을 고객들이 더욱 크게 체감할 수 있도록 바우처 이용 환경을 개선했다”며 “앞으로도 취약계층의 생활 편의 향상을 위해 지속해서 노력할 것”이라고 말했다.
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