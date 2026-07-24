삼성증권, 최대 2만원 지원 ‘금 모으기 이벤트’ 실시

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성증권이 금현물 적립 투에 관심 있는 고객을 대상으로 최대 2만 원의 투자지원금을 제공하는 ‘금 모으기 이벤트’를 진행한다.이번 이벤트는 오는 10월 30일까지 금현물 비대면 계좌 보유 고객을 대상으로 진행된다. 기간 내 금현물 모으기 서비스를 통해 최초 매수한 고객에게 5천 원을 지급하며, 100만 원 이상 누적 매수를 달성하면 1만 5천 원을 추가로 지원한다.지급받은 지원금은 금현물 주문 시 사용할 수 있으며, 지급일 기준 5영업일 이내에 써야 한다.삼성증권 관계자는 “글로벌 불확실성 속에서 소액으로 금에 투자할 수 있는 적립식 서비스에 대한 관심이 높다”며 “mPOP을 통해 간편하게 참여할 수 있다”고 밝혔다.