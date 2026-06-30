청호나이스, ‘2026 대한민국 혁신대상’ 신기술혁신상 대상 수상

세줄 요약 청호나이스, 혁신대상 신기술혁신상 대상 수상

The M 얼음정수기·서밋 타워 공기청정기 선정

누적 23회 수상, 기술·디자인 경쟁력 입증

이미지 확대 ‘2026 대한민국 혁신대상’ 시상식에서 성춘모(왼쪽) 청호나이스 상무와 문동민 한국표준협회 회장이 기념촬영을 하고 있다. 청호나이스 제공

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청호나이스가 한국표준협회가 주관하는 ‘2026 대한민국 혁신대상’에서 신기술혁신상 대상을 받으며 누적 23번째 수상 기록을 세웠다고 30일 밝혔다.이번에 대상을 받은 제품은 ‘The M 얼음정수기’와 ‘서밋 타워 공기청정기’다.The M 얼음정수기는 부피 기준 국내 최소 크기의 얼음정수기로, 작은 크기에도 강력한 제빙 성능과 넉넉한 얼음 저장 용량을 갖춘 것이 특징이다. 직관적인 기능과 디자인을 적용해 소비자의 다양한 사용 환경을 고려했다는 평가를 받았다.함께 수상한 서밋 타워 공기청정기는 청호나이스의 독자 기술인 ‘에어리듬 모션’을 적용해 공기를 입체적으로 순환하며 공간 전체를 빠르고 균일하게 정화한다. 큐브 형태의 본체와 곡면 공기 토출부, LED 디밍 조명을 적용했으며, 지난 4월 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’ 본상에 이어 이번 혁신대상에서도 기술력과 디자인 경쟁력을 인정받았다는 설명이다.청호나이스 관계자는 “대한민국 혁신대상 신기술혁신상에서 누적 23회 수상이라는 뜻깊은 성과를 거두게 돼 기쁘다”면서 “이번 수상 제품은 창업주인 고 정휘동 회장이 생전 마지막으로 개발을 이끈 제품이라는 점에서 의미가 더욱 크다. 앞으로도 창업주의 혁신 철학을 바탕으로 고객의 삶의 질을 높이는 차별화한 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.서울비즈