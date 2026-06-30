캐리비안 베이 ‘헬로 썸머 파티’ 개막

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에버랜드의 워터파크 캐리비안 베이(사진)가 지난 12일부터 오는 9월 6일까지 글로벌 인기 IP ‘산리오캐릭터즈’와 손잡고 여름 축제 ‘헬로 썸머 파티‘를 개최한다.이번 축제 기간 캐리비안 베이 전역은 산리오 테마존으로 변신한다. 야외 파도풀 중앙 아일랜드에는 라이프가드 캡틴으로 변신한 헬로키티 등 메인 포토스폿이 조성돼 인증샷 명소로 인기를 끌 전망이다. 파도풀 주변 ‘푸드타운’에서는 쿠로미 한정판 수제버거를 비롯해 시나모롤, 폼폼푸린 등 캐릭터별 개성을 담은 콜라보 먹거리를 선보이며, 한정판 굿즈 34종을 판매하는 상품점도 문을 연다.야외 파도풀에서는 다음달 3일부터 오는 8월 17일까지 클럽 분위기의 ‘워터 뮤직 풀파티’가 펼쳐진다. 물줄기를 쏘는 워터캐논과 함께 매일 2시간씩 DJ 파티가 진행되며, 대세 아티스트들이 출연해 무대를 달군다.서울비즈