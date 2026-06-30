르노코리아 ‘필랑트·그랑 콜레오스’ 혜택 눈길

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르노코리아는 주력 모델인 ‘필랑드’(사진 오른쪽)와 ‘그랑 콜레오스’(사진 왼쪽)를 중심으로 구매 혜택을 선보였다.먼저 르노의 글로벌 플래그십 크로스오버 필랑드는 유지비 부담을 없앤 ‘5년 걱정-제로 바이백’ 프로그램을 새롭게 도입했다. 필랑드 하이브리드 E-Tech 아이코닉 트림을 선수금 30% 조건으로 60개월 잔가보장 할부 구매 시 월 27만 9000원 수준에 이용할 수 있다. 5년 후 53%의 잔가를 보장(연간 1만㎞ 기준)하며, 엔진오일·에어컨 필터 등 주요 소모품 5회 무상 교환과 5년·10만㎞ 연장 보증이 기본 제공돼 5년간 차량 유지비 부담이 없다.누적 판매 7만 대를 돌파한 대표 SUV 그랑 콜레오스도 혜택을 이어간다. 이달 구매자 전원에게 100만원 이상의 ‘개소세 더블 혜택’을 제공하며, 2025년 생산 차량은 200만원 혜택이 적용된다.서울비즈