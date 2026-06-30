롯데마트, 베트남서 ESG 캠페인 전개

이미지 확대 베트남 서호에서 롯데마트·슈퍼 임직원들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 롯데마트 제공

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롯데마트는 최근 나흘간 베트남 하노이 일대에서 환경(E)·사회공헌(S)·동반성장(G)을 아우르는 대규모 ESG 캠페인을 진행했다고 30일 밝혔다.이번 행사는 현지 취약계층 아동 지원부터 국내 중소기업의 해외 판로 개척, 시민 참여형 환경정화 활동까지 다각적으로 이뤄졌다.먼저 현지 아동을 위한 사회공헌 프로젝트 ‘굿 투데이’를 통해 박닌성 히엔번 초등학교의 노후 시설을 보수하고 교육용 컴퓨터 17대를 기증했다. 취약계층 아동 200여명에게는 코딩 수업과 함께 롯데마트 PB ‘요리하다’ 소불고기 도시락, 롯데리아 치킨 세트 등을 전달했다.국내 우수 중소기업의 동남아 진출을 돕는 ‘글로벌 브릿지’ 프로그램도 성과를 냈다. 현지 뷰티 박람회와 연계해 열린 수출상담회에는 롯데마트 베트남 법인 MD와 현지 바이어들이 참여해 1대1 매칭을 진행했으며, 행사 기간 총 214억원 규모의 수출 상담 실적을 기록했다.서울비즈