빈폴, 다리아 송·헌터 협업 컬렉션 출시

세줄 요약 다리아 송·헌터와 봄여름 협업 컬렉션 공개

서울 자전거 여행과 장마철 실용성 강조

전 라인 참여, 그래픽·레인부츠 등 확장

이미지 확대 ‘다리아 송’ 협업 컬렉션

이미지 확대 ‘헌터’ 협업 컬렉션

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빈폴이 2026년 봄·여름 시즌을 맞아 특별한 협업을 연이어 공개했다. 본격적인 무더위와 장마철을 앞두고 일러스트 작가 ‘다리아 송’, 영국 프리미엄 웨더웨어 브랜드 ‘헌터’와 손잡고 차별화한 ‘서울 클래식’을 제안한다.먼저 다리아 송과 함께 ‘바람을 담은 자전거 여행’을 주제로 한 컬렉션을 선보였다. 전통과 현대, 도시와 자연이 조화를 이루는 서울에서 빈폴의 상징인 자전거를 통해 만나는 동화 같은 일상을 담아낸 것이 특징이다.이번 협업에는 빈폴멘, 빈폴레이디스, 빈폴액세서리, 빈폴키즈, 빈폴골프 등 전 라인이 참여했다. 한강 자전거 길을 따라 펼쳐지는 서울의 풍경과 빈폴의 헤리티지를 작가 특유의 섬세한 감각으로 재해석해 티셔츠, 셔츠, 원피스, 가방 등 다양한 아이템에 그래픽으로 적용했다.이어 공개한 헌터와의 협업은 ‘클래식’이라는 공통 분모를 지닌 두 글로벌 브랜드의 만남으로 눈길을 끈다. 이번 컬렉션은 변화무쌍한 여름 날씨에 유연하게 대응할 수 있도록 ‘애니웨더, 애니웨어’를 콘셉트로 잡았다. 그린과 레드를 메인 컬러로 활용하고 빈폴의 시그니처 체크 패턴을 더해 실용적이면서도 감각적인 의류와 신발, 액세서리를 구성했다.특히 빈폴액세서리는 헌터의 오리지널 부츠 디자인에 빈폴 고유의 체크 안감을 매치한 레인부츠를 대표 상품으로 내놓았다. 이 밖에도 가볍게 휴대할 수 있는 패커블 윈드브레이커와 레인판초, 럭비 티셔츠 등 장마철 유용한 아이템들이 대거 포함됐다.서울비즈