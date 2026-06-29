신세계백화점 ‘신세계스퀘어’, K컬처 글로벌 명소로 우뚝

이미지 확대 ‘신세계스퀘어’에 송출되는 보이넥스트도어 뮤직비디오 영상.신세계백화점 제공

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신세계백화점 본점의 대형 미디어 퍼사드 ‘신세계스퀘어’가 글로벌 K컬처 명소로 자리 잡았다.신세계백화점은 지난 8일 신세계스퀘어에서 보이넥스트도어의 정규 1집 앨범 ‘HOME’(홈) 발매를 기념한 시보 영상을 처음 공개하고, 신곡 ‘VIRAL’의 뮤직비디오를 선보였다. 매시 56분마다 초대형 화면을 가득 채우는 압도적인 연출로 명동을 찾은 국내외 관광객들의 발길을 붙잡고 있다.지난해 11월 오픈한 신세계스퀘어는 그동안 K팝 아티스트들과의 잇따른 협업으로 팬덤과 관광객이 몰리는 도심형 문화 플랫폼으로 성장했다.이 같은 쇼핑과 문화의 결합은 곧바로 글로벌 고객 유입이라는 실적으로 증명되고 있다. 실제 올해 1분기 신세계백화점 본점의 외국인 매출은 전년 동기 대비 140% 증가했다.서울비즈