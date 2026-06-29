포스코, 미래 모빌리티 동맹 강화… ‘테크데이’ 개최

이미지 확대 ‘포스코-르노코리아 테크데이 2026’ 기념촬영 모습. 포스코 제공

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포스코와 르노코리아가 미래 모빌리티 시장 주도권을 확보하기 위해 자동차 소재 분야의 기술 협력을 강화한다.양사는 최근 경기 용인시 르노코리아 중앙연구소에서 ‘포스코-르노코리아 테크데이 2026’을 열고, 기가급 강재 기반의 원가 경쟁력 확보와 전략적 협력 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.이날 현장에는 기가급 강재, 구동모터 코어, 이차전지소재, 수소환원제철 ‘하이렉스’(HyREX) 등 포스코그룹의 미래 자동차 핵심 소재와 탈탄소 기술이 대거 전시됐다. 양사 기술 전문가들은 실질적인 차세대 차량 적용 방안을 위한 심층 토론과 기술 세미나도 함께 진행했다.양사는 이번 행사를 계기로 미래 모빌리티 생태계 조성을 위한 파트너십을 격상하고, 실질적인 비즈니스 성과 창출을 위한 상생 협력을 가속한다는 방침이다.서울비즈