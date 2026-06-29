삼성증권, ISA 만기 자금 연금 전환 이벤트
수정 2026-06-29 08:24
입력 2026-06-29 08:24
삼성증권이 ISA(개인종합자산관리계좌) 만기 자금을 연금계좌로 전환하는 고객을 대상으로 ‘중개형 ISA 연금전환 이벤트’(포스터)를 다음달 31일까지 진행한다.
이번 이벤트는 중개형 ISA 만기일로부터 60일 이내에 자금을 연금계좌로 이전해 과세이연 및 추가 세액공제 등 절세 혜택을 이어갈 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
참여를 원하면 이벤트 기간 내에 ISA 만기 자금 100만원 이상을 연금저축 또는 IRP(개인형퇴직연금) 계좌로 이전하고 경품 지급 시까지 잔고를 유지하면 된다. 혜택은 이전 금액에 따라 차등 지급되며, 연금저축은 최대 110만원, IRP는 3만원 상당의 모바일 상품권을 준다.
이벤트 기간 내에 중개형 ISA에 재가입하면 추가 혜택도 준다. 계좌 개설 시 5000원을 지급하며, 재가입 후 순입금 금액 기준을 충족하면 최대 3만원의 상품권을 더 줘 총 3만 5000원의 추가 혜택을 누릴 수 있다.
서울비즈
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