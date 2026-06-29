신세계푸드, 삼계탕 간편식 판매 확대… 라인업 4종으로

이미지 확대 왼쪽부터 ‘파로삼계탕’, ‘올반 영양삼계탕’, ‘올반 삼계탕 情’. 신세계푸드 제공

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삼계탕 가격이 오르면서 여름철 대표 보양식을 외식 대신 간편식(HMR)으로 해결하려는 소비자가 늘고 있다.신세계푸드의 대표 제품인 ‘올반 삼계탕’은 지난해 5~7월 성수기에만 55만개 이상 팔리며 역대 최고 실적을 기록했다. 고물가 속에 합리적인 가격으로 전문점 못지않은 맛을 즐길 수 있다는 점이 주효했다는 분석이다.올해 역시 무더위와 합리적 소비 트렌드가 맞물리면서 수요는 더욱 증가하는 추세다. 본격적인 더위가 시작된 지난달 판매량은 전년 동기 대비 55%나 뛰었다.이에 신세계푸드는 슈퍼푸드 ‘파로’(Farro)를 넣은 신제품 ‘파로삼계탕’을 추가해 라인업을 4종으로 확대했다. 통상 6월이었던 출시 시점도 올해는 20일가량 앞당겨 지난달 초부터 본격적인 시장 공략에 나섰다.서울비즈