LG, 김제에 스마트코티지 ‘죽산모락’ 오픈… B2B 공략 속도

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LG전자가 전북 김제시에 지역 연계 복합 문화공간 ‘죽산모락’을 열고 모듈러주택 ‘스마트코티지’(사진)를 통한 레저·관광 시장 공략에 속도를 낸다. 이곳은 방문객이 숙박과 함께 다양한 문화를 체험하는 공간으로, ‘5도2촌’이나 워케이션을 즐기는 개인 고객은 물론 B2B 사업자들에게도 큰 관심을 받고 있다.죽산모락에는 단층형과 복층형 스마트코티지가 설치됐다. 내부에는 LG전자의 프리미엄 AI가전과 냉난방공조 기술이 집약돼 높은 거주 편의성을 자랑한다. 특히 모듈러주택 특성상 건축 기간이 짧고 씽큐 앱을 통한 원격 건물 관리가 가능해 빠른 사업화와 효율적인 운영을 원하는 B2B 고객에게 최적의 선택지다. 여기에 자체 에너지 효율 시스템을 통해 관리비와 고정 운영비를 획기적으로 절감할 수 있다는 강점도 갖췄다.친환경 기술력도 입증했다. 설치 모델은 에너지 자립률 120% 이상을 달성하며 국내 프리패브 건축물 최초로 한국에너지공단의 제로에너지건축물 인증 최고 등급인 ‘ZEB 플러스’를 획득했다.