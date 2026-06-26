LG전자, 32형 4K 해상도 구현 ‘스탠바이미 2 맥스’ 출시

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LG전자가 화면 크기를 키우고 고화질을 구현한 이동식 스크린 ‘LG 스탠바이미 2 맥스’(사진)를 출시했다. 이번 신제품은 더 큰 화면을 원하는 고객 요구를 반영해 기존 모델보다 40% 커진 32형 터치 디스플레이를 탑재했다. 해상도 역시 4K UHD로 업그레이드했다. 3세대 알파8 AI 프로세서를 통해 저해상도 영상도 4K 수준으로 선명하게 보정해 주며 돌비 비전·애트모스 기술과 전용 아트 콘텐츠를 지원해 시청 경험을 대폭 끌어올렸다.이동성과 편의성도 한층 강화됐다. 내장 배터리 용량을 144Wh로 늘려 전원 연결 없이 최대 4시간 30분 동안 무선으로 쓸 수 있다. 전용 스마트캠을 통한 카카오톡 영상 통화와 원격 제어도 가능하다. 여기에 USB 포트를 4개로 늘리고 와이파이 6 버전을 적용해 주변 스마트 기기와의 안정적인 연결성까지 확보했다.LG전자 관계자는 “지난해 국내에서만 3분에 1대꼴로 판매된 스테디셀러의 명성을 이어 차별화된 혁신성으로 이동식 스크린 시장 주도권을 공고히 할 것”이라고 전했다.