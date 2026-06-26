현대모비스, 협력사 소프트웨어 인재 육성… 상생 확대

이미지 확대 현대모비스 ‘모비우스 부트캠프 1기’ 수료식. 현대모비스 제공

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현대모비스가 협력사와의 상생협력을 소프트웨어(SW) 인재 육성으로 확대하며 미래차 공급망 경쟁력 강화에 나섰다.가장 대표적인 플랫폼은 상생형 SW 교육 프로그램인 ‘모비우스 부트캠프’다. 지난해 운영된 1기는 모집 당시 17대 1의 높은 경쟁률을 기록하며 총 270여명의 수료생을 배출했다. 특히 글로벌 차량용 SW 표준 교육과 실무 중심 프로젝트를 통해 일부 수료생은 교육 종료 전 협력사 취업이 확정되는 등 실질적인 채용 성과로 이어졌다.지원은 기술과 자금 영역에서도 전방위로 진행 중이다. 현대모비스는 최근 3년간 국내 협력사의 신제품·신기술 개발을 위해 총 1800억원을 투입했으며, 공동 출원한 특허만 850건을 넘어섰다. 이 외에도 스마트공장 구축과 저금리 금융지원 등을 이어가고 있다.서울비즈