신성장동력 확보로 ‘백년효성’ 기반 다진다

이미지 확대 효성중공업이 남아공에 설치하고 운영중인 에너지저장장치(ESS). 효성 제공

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효성그룹이 조현준 회장의 ‘백년효성’ 비전에 맞춰 초고압 전력기기 수출 확대, 직류 송전(HVDC) 국산화, AI 데이터센터 구축 등 미래 성장동력을 전면에 내세우며 체질 개선에 나섰다.특히 해외 전력기기 수주 성과가 돋보인다. 효성중공업은 지난해 북미 시장에서만 매출 1조원을 돌파했으며, 최근 미국 유력 송전망 운영사와 8000억원 규모의 공급 계약을 체결했다.미래 핵심 인프라 구축과 기술 주권 확보도 본격화했다. 최근 서울 가산동에 30㎿ 규모의 하이퍼스케일 AI 데이터센터 ‘STT Seoul 1’을 개관해 급증하는 클라우드 수요에 선제적으로 대응하고 있다. 아울러 차세대 전력망의 핵심인 200㎿급 전압형 HVDC 기술을 국산화하는 데 성공했으며, 향후 2년간 3300억원을 투자해 대용량 송전망 사업 수주전에 뛰어든다는 계획이다.서울비즈