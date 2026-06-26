한국수자원공사, 컴퓨터 가상 하천으로 홍수·재난 원천 차단

이미지 확대 수자원공사 물관리종합상황실에 구축한 ‘디지털 가람 플러스’. 수자원공사 제공

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실제 수자원 환경을 가상 세계에 똑같이 구현해 홍수와 재난을 예측하는 ‘디지털 가람 플러스’가 글로벌 영토를 넓히고 있다. 디지털 가람 플러스는 한국수자원공사(K-water)가 개발한 디지털 트윈 기반의 물관리 플랫폼이다.이 기술은 인공지능(AI)과 3차원 가상공간을 결합해 실시간 기상 데이터와 댐 방류량을 분석하고 최적의 홍수 대응 시나리오를 도출한다. 실제 지난해 7월 충청과 남부지방에 최대 519㎜의 기록적인 폭우가 쏟아졌을 당시 이 시스템은 48개의 시나리오를 즉시 시뮬레이션했다. 덕분에 전국 18개 다목적댐은 수문을 열지 않고도 하류 지역의 침수 피해 없이 안전하게 홍수를 방어해 낼 수 있었다.수자원공사는 팀 네이버와 손잡고 사우디아라비아 제다시에 도시홍수 대응 파일럿 플랫폼을 올해 초 성공적으로 구축했다.서울비즈