저장 용량·안전성 압도적… 수력원자력 ‘양수발전’ 뜬다
수정 2026-06-26 08:11
입력 2026-06-26 08:11
친환경 전력 공급은 기상 상황에 따라 발전량이 널뛰는 데다가 임의로 출력을 조절할 수 없는 한계가 있다. 전력망에 전기를 안정적으로 공급하기 위해 남는 전기를 저장하는 ‘에너지 저장장치’(ESS)가 필수인 이유다.
현재 가장 확실한 대용량 ESS는 ‘양수발전소’다. 전기가 남을 때 하부 저수지의 물을 상부 댐으로 끌어올렸다가, 전기가 필요할 때 낙차를 이용해 전력을 생산한다. 대용량 발전기를 5분 이내에 신속하게 기동할 수 있고, 발전과 양수를 자유롭게 전환할 수 있는 것도 장점이다.
양수발전소는 낮의 잉여 전력으로 물을 퍼 올림으로써 전력망의 변동성을 흡수한다. 양수발전의 능력이 유지돼야 원자력 발전소도 강제 멈춤 없이 안정적으로 운영할 수 있다.
친환경 재생에너지와 원전이 상생하는 미래 전력망을 위해 양수발전 확충은 필수적이다. 특히 일반 리튬 배터리 기반 ESS(BESS)에 비해 화재 위험이 없고, 장기간 대용량 저장이 가능해 미래 전력망의 핵심 자산으로 꼽힌다.
서울비즈
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
친환경 전력 공급의 주요 한계는 무엇인가?