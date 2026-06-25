편히 앉아 골반 관리… GN바디닥터, 온 가족 건강 지킴이

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가정용 헬스케어 시장이 치료에서 예방 중심으로 빠르게 재편되는 가운데 GN바디닥터의 EMS 기반 골반저근 운동기기 ‘GN바디닥터’(사진)가 ‘2026 상반기 히트상품’에 선정되며 주목받고 있다. 기존에 여성 전유물로 여겨지던 골반 관리를 온 가족이 함께 쓰는 생활밀착형 솔루션으로 확장한 점이 높은 평가를 받았다.이 제품은 의자처럼 편하게 앉아 있으면 EMS(전기근육자극) 기술이 골반저근의 수축과 이완을 유도하는 방식이다. 정확한 자세를 잡기 어렵고 지속하기 힘든 기존 케겔 운동의 진입장벽을 낮췄다. 99단계 강도 조절과 30분 자동 프로그램이 탑재돼 출산 후 회복이 필요한 여성부터 요실금 관리가 필요한 중장년층, 시니어층까지 맞춤형 관리가 가능하다.GN바디닥터는 의료기기 기준에 따른 안전성 검증과 국내외 인증을 바탕으로 신뢰도를 확보했으며 최근 해외 진출도 속도를 내고 있다. GN 관계자는 “온 가족의 건강을 돕는 대표 홈헬스케어 브랜드로 입지를 굳히겠다”고 전했다.