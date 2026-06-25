매콤새콤·쫄깃 오뚜기 ‘진비빔면·진밀면’… 여름 계절면 시장 입소문

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오뚜기가 무더워진 날씨에 맞춰 대표 비빔면과 이색 계절면을 선보이며 여름 라면 시장 공략에 나섰다. 스테디셀러인 ‘진비빔면’(사진)은 타마린드 소스의 매콤새콤한 맛과 기존 대비 20% 늘린 넉넉한 양을 무기로 올해 3월 기준 누적 판매량 1억 8000만개를 돌파하며 시장을 선도하고 있다.특히 진비빔면은 양념 소스가 넉넉해 골뱅이나 삼겹살 등 다양한 고명과 잘 어우러진다는 점이 입소문을 타며 매년 여름철 필수 구매 아이템으로 꼽힌다. 이번에 라인업을 확장한 ‘진밀면’은 부산의 로컬 미식인 밀면을 재해석한 제품이다. 사골과 양지를 고아낸 깊은 맛의 육수 분말을 동봉해 취향에 따라 비빔밀면이나 물밀면 두 가지 방식으로 모두 즐길 수 있으며 전분을 배합한 면발로 쫄깃한 식감을 극대화했다.오뚜기는 진쫄면, 콩국수라면, 냉모밀, 메밀비빔면 등 전문점 수준의 맛을 구현한 차별화된 여름철 별미 라인업을 함께 전개하며 소비자의 선택 폭을 넓히고 있다. 오뚜기 관계자는 “다양한 계절면을 통해 소비자들이 집에서도 간편하게 여름 별미를 즐길 수 있도록 할 것”이라고 말했다.