롯데칠성 ‘제로 유자 사이다’… 상큼한 유자香 입안 가득

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롯데칠성음료가 제로 칼로리에 달콤한 유자향을 더한 신제품 ‘칠성사이다 제로 유자’(사진)를 선보이며 시장 공략에 나섰다. 이번 신제품은 오리지널 제품 특유의 짜릿한 청량감은 그대로 살리면서 산뜻한 유자 풍미를 입안 가득 느낄 수 있는 것이 특징이다. 패키지 역시 노란색 별 엠블럼과 유자 이미지를 활용해 상큼한 속성을 직관적으로 시각화했다.신제품 출시와 함께 전개한 마케팅도 흥행 가도를 달리고 있다. 프로야구 롯데 자이언츠의 빅터 레이예스와 인기 유튜버 쯔양이 참여한 영상 광고 캠페인은 K푸드와의 조화를 위트 있게 풀어내며 공개 두 달여 만에 누적 조회수 1억 2000만회를 돌파했다. 칠성사이다는 라인업을 넓히며 소비자 선택권을 한층 확장했다.한편, 롯데칠성음료는 친환경 순환경제 구축에도 속도를 내고 있다. 지난해 10월 국내 최초로 선보인 재생 플라스틱 원료 100%의 ‘칠성사이다 500㎖’ 페트병을 통해 연간 약 2200t의 플라스틱 절감 효과를 기대하고 있다.