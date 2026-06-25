던킨 ‘아그작 먼치킨’ 먹어봤니?… 디저트 플랫폼 흥행몰이

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던킨이 빠르게 변화하는 디저트 트렌드를 포착하고 이를 국내 소비자 취향에 맞춘 차별화된 제품으로 구현하며 프리미엄 디저트 시장의 선두주자로 자리매김하고 있다.허희수 사장이 주도하는 특화 매장 ‘던킨 원더스’를 전초기지 삼아 신제품을 선출시하고 소비자 반응을 검증하는 ‘디저트 플랫폼’ 전략이 흥행의 핵심 비결이다. 올해 1분기 원더스 매장에서 연속 품절을 기록한 ‘두바이 스타일 초콜릿 도넛’과 SNS 화제 레시피를 응용한 ‘블루베리 크림치즈 도넛’ 등은 트렌드에 민감한 젊은 층의 지갑을 열며 던킨의 전체 매출 상승을 탄탄하게 견인했다.특히 쫀득한 식감의 ‘호박 인절미 카스텔라 도넛’(사진)이나 화제의 황치즈를 활용한 제품 등은 원더스 매장에서 폭발적인 반응을 얻은 뒤 소비자 요청에 의해 전국 매장으로 전격 확대됐다. 최근에는 입안에서 ‘아그작‘ 깨지는 이색적인 식감을 살린 슈가 먼치킨과 음료 라인업을 원더스 매장 한정으로 선보이며 연일 화제를 모으고 있다.